Jul 2, 2025 10:41 PMClock
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وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: ملتزمون بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق سلام عادل ودائم

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