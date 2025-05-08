May 8, 2025 3:06 PMClock
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وزير دفاع باكستان: استمرار توغل المسيرات الهندية يجعل خيار شن هجوم أكثر تأكيدا

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