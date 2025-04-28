Apr 28, 2025 6:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير دفاع إسرائيل: نستعد لحوار عميق مع الولايات المتحدة حول نووي إيران

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o