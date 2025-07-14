Jul 14, 2025 7:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير دفاع إسرائيل: قصفنا في سوريا رسالة تحذير للنظام السوري بأننا لن نسمح بالمساس بالدروز

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o