Aug 6, 2025 9:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير دفاع إسرائيل: رفض حماس الإفراج عن الرهائن يدفعنا لاتخاذ قرارات إضافية

 

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o