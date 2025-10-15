Oct 15, 2025 5:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير دفاع أوكرانيا: قادرون على إنتاج 10 ملايين مسيّرة في 2026 إذا توفر التمويل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o