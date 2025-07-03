Jul 3, 2025 8:00 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير داخلية ألمانيا: يجب التوصل لاتفاقيات مباشرة مع طالبان لتسهيل ترحيل الأفغان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o