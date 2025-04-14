Apr 14, 2025 12:49 PMClock
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وزير خارجية هولندا يؤكد أن الجولة المقبلة من محادثات واشنطن طهران ستعقد في روما

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