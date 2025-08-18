Aug 18, 2025 12:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية مصر: سنشارك في مؤتمر وزاري طارئ (بمنظمة التعاون الإسلامي) في جدة لرفض المخططات التي تمس القضية الفلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o