Apr 22, 2025 3:17 PMClock
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وزير خارجية مصر: اقتراب عقد اللجنة العليا المشتركة مع لبنان ونعمل لتحديد موعد زيارة الرئيس اللبناني لمصر قريباً

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