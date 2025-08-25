2:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية مصر: إسرائيل تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل وتستخدم التجويع للنيل منه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o