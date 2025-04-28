Apr 28, 2025 10:28 AMClock
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وزير خارجية قطر: أكثر ما يؤلم ويمثل وصمة عار على جبين العالم أن الغذاء والدواء باتا سلاحا بحرب غزة يستغل موت الأطفال جوعا وبردا لتحقيق مآرب سياسية ضيقة

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