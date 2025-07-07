Jul 7, 2025 10:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية فرنسا لـ"الحدث": أجرينا مشاورات جيدة مع المبعوث الأميركي ولبنان وسوريا في قلب مشاغلنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o