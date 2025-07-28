Jul 28, 2025 5:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية فرنسا: عبر المؤتمر نطلق نداءا مشتركا للعمل على وقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o