Jul 27, 2025 1:58 PMClock
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وزير خارجية فرنسا: سنعرض خلال مؤتمر حل الدولتين رؤية مشتركة لما بعد الحرب في غزة

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