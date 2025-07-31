Jul 31, 2025 4:11 PMClock
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وزير خارجية فرنسا: التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في غزة هو أمر مخز وفضيحة

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