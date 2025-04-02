Apr 2, 2025 6:26 PMClock
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وزير خارجية فرنسا: إن لم يجر إبرام اتفاق مع إيران فإن المواجهة العسكرية تبدو شبه محتومة

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