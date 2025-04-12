Apr 12, 2025 5:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية عمان: المفاوضات جرت بشكل ودي ساعد على تقريب وجهات النظر بما يحقق في نهاية المطاف السلام والاستقرار

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o