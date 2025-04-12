Apr 12, 2025 5:39 PMClock
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وزير خارجية سلطنة عمان: سنبذل جهودا للمساعدة في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي

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