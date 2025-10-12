ومباشرة بعد هذا الإعلان، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بترامب ودعاه لإلقاء كلمة في الكنيست. وفي ليلة العاشر من أكتوبر، أعلن مكتب نتنياهو موافقة الحكومة على صفقة إطلاق سراح جميع الرهائن، ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

وأعلن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسمياً في اليوم نفسه، أن القوات الإسرائيلية "اتخذت مواقعها على طول خطوط الانتشار المحدّثة".

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، في إحاطة إعلامية، أن وقف إطلاق النار سيفتح "مهلة 72 ساعة" يجب خلالها إعادة المحتجزين إلى ديارهم.