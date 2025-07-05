Jul 5, 2025 7:28 PMClock
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وزير خارجية بريطانيا للرئيس عون: مستمرون بدعم الجيش اللبناني في مختلف المجالات والمملكة المتحدة تتابع باهتمام الوضع في لبنان

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