Jul 22, 2025 11:54 AMClock
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وزير خارجية بريطانيا: سنواصل الضغط وحث الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى 83% من شعبها المطالبين بوقف الحرب

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