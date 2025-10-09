Oct 9, 2025 8:44 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية النرويج: أنا متفائل بحذر بشأن اتفاق غزة وهذا أمر يجب أن نرحب به ترحيباً حاراً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o