Jul 11, 2025 2:54 PMClock
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وزير خارجية الصين: نأمل أن تكون سياسة أميركا تجاهنا قائمة على التعايش السلمي

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