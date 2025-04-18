Apr 18, 2025 10:34 AMClock
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وزير خارجية الصين: سياسة التهديد والاستقواء الأحادي في التجارة العالمية تؤدي لانقسامات والعالم يقف في مفترق طرق حرج أمام التوترات التجارية

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