Jul 11, 2025 6:02 AMClock
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وزير خارجية الصين حول الرسوم الأميركية: دول آسيان تستطيع التعامل مع الوضع المعقد

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