Apr 23, 2025 7:37 AMClock
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وزير خارجية إيران: واثق من التوصل لاتفاق جيد إذا واصل الأميركيون التفاوض بشكل بناء وأميركا تتجنب المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ

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