Apr 8, 2025 2:35 PMClock
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وزير خارجية إيران: نتوقع رفع العقوبات غير العادلة عنا مقابل خطوتنا لبناء الثقة بشأن برنامجنا النووي

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