Apr 2, 2025 5:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إيران: مستعدون لمفاوضات غير مباشرة مع أميركا بعيدا عن التهديدات

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o