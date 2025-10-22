Oct 22, 2025 2:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إيران: لن نعود لطاولة المفاوضات مع أميركا ما دامت تقدم مطالب غير معقولة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o