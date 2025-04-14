Apr 14, 2025 6:36 PMClock
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وزير خارجية إيران لنظيره العراقي: المفاوضات مع الولايات المتحدة سارت بشكل "جيد"

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