Apr 19, 2025 10:41 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إيران: لا اتصالات حاليا مع السلطات الجديدة في سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o