Apr 9, 2025 8:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إيران: رفع العقوبات القمعية هو هدفنا من المحادثات مع واشنطن

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o