Apr 28, 2025 9:54 AMClock
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وزير خارجية إيران ردا على تهديد نتنياهو: لا حل عسكريا وأي ضربة ستقابل بالمثل فورا

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