Apr 2, 2025 5:08 PMClock
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وزير خارجية إيران: تهديدات المسؤولين الأميركيين لنا مرفوضة وتتعارض مع القوانين الدولية والميثاق الأممي1157

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