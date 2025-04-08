Apr 8, 2025 1:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إيران: المحادثات غير المباشرة مع واشنطن يمكن أن تضمن مناقشات "حقيقية ومثمرة"

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o