Apr 12, 2025 6:23 PMClock
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وزير خارجية إيران: الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا ستعقد السبت المقبل

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