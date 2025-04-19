Apr 19, 2025 12:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إيران: التفاهم يجب أن يحترم حقوقنا ويؤدي إلى رفع العقوبات والشكوك بشأن برنامجنا النووي السلمي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o