Apr 11, 2025 2:09 PMClock
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وزير خارجية إندونيسيا: ندعم نضال الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل والحل الوحيد للنزاع هو حل الدولتين

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