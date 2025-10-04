Oct 4, 2025 7:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إسرائيل: صفقة التبادل لم تفرض علينا بل هي مبادرة إسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o