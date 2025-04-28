Apr 28, 2025 11:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إسرائيل: المحاكمة يجب أن تكون بحق الأونروا التي لم تف بالتزاماتها

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o