Jul 2, 2025 6:19 PMClock
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وزير خارجية إستونيا: قرار إسرائيل فتح سفارة في تالين يظهر المستوى الجديد لعلاقاتنا

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