Jul 8, 2025 11:31 AMClock
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وزير خارجية إسبانيا: ندعو لوقف العنف وتسهيل المساعدات ونؤكد ضرورة وقف إطلاق نار دائم في غزة وإطلاق الرهائن

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