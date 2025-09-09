2:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير خارجية إسبانيا: الوضع في غزة يتدهور كل يوم وعلينا واجب أخلاقي للتحرك في إطار سيادتنا ووفقا لحقوق الإنسان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o