Jun 22, 2025 7:11 PMClock
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وزير خارجية ألمانيا: إيران تجاوزت الخط الأحمر في البرنامج النووي وينبغي عليها التفاوض

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