Jul 21, 2025 8:39 PMClock
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وزير خارجية ألمانيا: أعربت لنظيري الإسرائيلي عن قلقنا بشأن الوضع الإنساني الكارثي خصوصا مع توسيع الهجوم بغزة

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