Apr 7, 2025 6:40 PMClock
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وزير المهجرين للحدث: الجيش يبسط سيطرته على كافة أنحاء الدولة بما فيها جنوب الليطاني والوضع في الجنوب لا يزال غير مستقر واللبنانيون يدفعون الثمن

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