Jun 26, 2025 11:18 AMClock
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وزير المهجرين كمال شحادة ممثلاً الرئيسين عون وسلام خلال لقاء تضامني مع شهداء كنيسة مار الياس في دمشق: نقدّم تعازينا للشعب السوري والإرهاب لا يفرّق بين طائفة وأخرى وحمى الله أوطاننا من شرّ الإرهاب

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