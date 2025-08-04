Aug 4, 2025 4:31 PMClock
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شحادة: قرار الحكومة بحصر السلاح لا رجوع عنه وسيطبق وجزء من عملنا عدم وجود اي تدخلات سياسية

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