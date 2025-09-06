Sep 6, 2025 3:54 PMClock
أبرز الأحداث
وزير المهجرين: كل إمكانيات الجيش تركز على جنوب الليطاني وجرى توضيح احتياجات الجيش للدول الصديقة وقد زادت واشنطن من دعمها للجيش اللبناني

